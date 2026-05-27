Ehefrau mit Babybauch gesichtet: Greys Anatomy-Star Jesse Williams wird wieder Vater

Der "Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams wird erneut Vater. Wenige Monate nach seiner heimlichen Hochzeit mit der spanischen Schauspielerin Alejandra Onieva zeigte diese nun öffentlich ihren Babybauch.

Jesse Williams (44) wird zum dritten Mal Vater. Der frühere "Grey's Anatomy"-Schauspieler und seine Ehefrau, die spanische Schauspielerin Alejandra Onieva (33), wurden in Los Angeles abgelichtet und Onievas Babybauch war dabei laut "Page Six" nicht zu übersehen. Auch in einem Posting zeigte sie ihr Glück.

Das Paar wirkte bei seinem Bummel durch L.A. sehr entspannt. Die 33-Jährige trug ein kurzes weißes Top unter einer weit geschnittenen blauen Jeansjacke, dazu Cargohosen und New Balance Sneaker. Williams erschien im lässigen Look: heller Kapuzenpulli, Jeans, Turnschuhe. Nach einem gemeinsamen Einkauf trafen sich die beiden noch mit einem Freund zum Mittagessen.

Schon in der Vorwoche hatte die Schauspielerin die Neuigkeit selbst angedeutet. Auf Instagram postete sie Aufnahmen ihres Babybauchs und erntete prompt zahlreiche Glückwünsche ihrer Follower. Als Bildunterschrift wählte sie schlicht das spanische Wort "Vida" - Leben.

Kennengelernt am Gardasee-Pendant

Dass aus einem Filmset eine Ehe werden kann, bewies das Paar eindrücklich. Williams und Onieva lernten sich im Jahr 2025 bei den Dreharbeiten zur Amazon-Prime-Serie "Hotel Costiera" kennen - gedreht an der italienischen Amalfiküste. Williams übernahm darin die Rolle eines ehemaligen Marinesoldaten, der in ein Luxushotel zurückkehrt. Die Serie wurde nach nur einer Staffel eingestellt. Länger hält nun die Beziehung zu Alejandra Onieva. Ihre Beziehung entwickelte sich offenbar schnell. "TMZ berichtete Anfang Mai, dass die beiden bereits einige Monate nach dem Kennenlernen geheiratet haben - in einer unauffälligen, nicht öffentlichen Zeremonie, von der kaum jemand erfuhr.

Zwei Kinder aus erster Ehe

Für Williams ist es das dritte Kind. Die ersten beiden stammen aus seiner Ehe mit Aryn Drake-Lee. Tochter Sadie ist zwölf, Sohn Maceo zehn Jahre alt. Williams und Drake-Lee hatten 2012 geheiratet und trennten sich 2017 unter teils turbulenten Umständen - inklusive langwierigem Sorgerechtsstreit. Die Scheidung wurde 2020 rechtskräftig.