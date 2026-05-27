Ehefrau mit Babybauch gesichtet: Greys Anatomy-Star Jesse Williams wird wieder Vater

Der "Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams wird erneut Vater. Wenige Monate nach seiner heimlichen Hochzeit mit der spanischen Schauspielerin Alejandra Onieva zeigte diese nun öffentlich ihren Babybauch.
Jesse Williams (44) wird zum dritten Mal Vater. Der frühere "Grey's Anatomy"-Schauspieler und seine Ehefrau, die spanische Schauspielerin Alejandra Onieva (33), wurden in Los Angeles abgelichtet und Onievas Babybauch war dabei laut "Page Six" nicht zu übersehen. Auch in einem Posting zeigte sie ihr Glück.