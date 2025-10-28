Ehefrau in Esslingen getötet: Keine Erinnerung an die Tat – 73-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Das Stuttgarter Landgericht hat einen 73-jährigen Esslinger, der seine Ehefrau mit einem Cuttermesser tötete, zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.
Familienmitglieder hatten noch den Notruf gewählt und von einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten berichtet. Doch als die Polizei am 24. Februar dieses Jahres, einem Montag, um die Mittagszeit in der Wohnung in der Esslinger Innenstadt ankam, war es schon zu spät. Die 72-jährige Frau war so schwer verletzt, dass sie binnen Minuten verblutete. Für ihren Tod machte die erste Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts ihren Ehemann verantwortlich und verurteilte den mittlerweile 73-Jährigen am Dienstag zu einer Haftstrafe von neun Jahren wegen Totschlags. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Gefängnis wegen Totschlags gefordert.