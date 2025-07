Ehefrau im vierten Monat: Tennislegende Boris Becker bestätigt: Ja, meine Frau ist schwanger

In der neuen Folge des Podcasts "Becker Petkovic" geht es eigentlich um Wimbledon. Bei der aktuellen Ausgabe des legendären Tennisturniers dürften die meisten Fans der deutschen Tennisikone aber weniger hellhörig werden als bei den wundervollen News aus Beckers Privatleben, die ebenfalls in der Episode behandelt werden. Nachdem zuletzt bereits gemunkelt wurde, dass seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro wohl schwanger ist, bestätigt der ehemalige Tennisspieler in dem Podcast: "Ja, meine Frau ist schwanger."

Das Baby von Boris und Lilian "wird ein Weihnachtsgeschenk"

In der neuen Episode "Heiliger Rasen! Die große Wimbledon-Vorschau" kommt Beckers Podcast-Partnerin Andrea Petković (37) direkt auf die schönen Neuigkeiten zu sprechen. "Ich hatte ja gedacht: Wimbledon steht vor der Tür. Das ist das absolute Großereignis und dann lese ich gestern: Boris, du wirst Papa! Herzlichen Glückwunsch von mir an Dich und Deine zauberhafte Frau Lilian."

"Ja, vielen Dank. Es ist auch mir eine Ehre, das in unserem gemeinsamen Podcast erst mal zu bestätigen: Ja, meine Frau ist schwanger - im vierten Monat", erzählt Becker. "Es wird ein Weihnachtsgeschenk - oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will. Du weißt, da muss man immer ein bisschen beten und in die Kirche gehen, dass das alles bleibt."

Es sei eine Herausforderung gewesen, "das in den letzten Monaten geheim zu halten, weil ich leider - oder manchmal auch zum Glück - eine öffentlich Person bin". Becker werde "auf Schritt und Tritt verfolgt, man muss aber die ersten drei Monate abwarten, damit eben auch alles, ich sag mal, bleibt und gesund ist und es der Frau gut geht."

So geht es Boris Beckers Ehefrau Lilian

Seiner Ehefrau gehe es "den Umständen entsprechend jetzt wieder gut. Die ersten Monate, wenn man zum ersten Mal schwanger ist, geht's einem immer ein bisschen, naja, nicht perfekt. Aber das ist normal." Seine Partnerin sei "gesund, sie ist munter und jetzt, sage ich mal, geht hoffentlich so der ruhigere Teil weiter". Die beiden freuten sich "unglaublich auf unser erstes gemeinsames Kind".

Am Sonntag hatte Becker via Instagram einen vielsagenden Beitrag geteilt. In einem Video war Ehefrau Lilian, die er im vergangenen Jahr geheiratet hat, mit deutlich sichtbarem Bäuchlein zu sehen. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste steht uns noch bevor", schrieb er dazu.

Boris Becker ist bereits Vater von vier Kindern. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker, mit der der Wimbledon-Sieger von 1993 bis 2001 verheiratet war, hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Aus einer Ehe mit Lilly Becker stammt Sohn Amadeus (15). Aus einer Begegnung Beckers mit Angela Ermakova stammt zudem seine Tochter Anna Ermakova (25).