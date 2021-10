(tae/spot) , 24.10.2021 - 13:11 Uhr , aktualisiert am 24.10.2021 - 13:11 Uhr

1 Der Babybauch von Christin Stark war beim "Schlagerbooom" deutlich zu erkennen. Foto: imago images/Joachim Sielski

Matthias Reim und Christin Stark werden im kommenden Jahr Eltern. In der Show "Schlagerbooom" verkündeten sie die freudige News. In einem Interview verrät der Schlagersänger nun: "Unser Baby wird ein absolutes Wunschkind."















Christin Stark (32) und Matthias Reim (63) feierten am Samstagabend mit Florian Silbereisen (40) den "Schlagerbooom". Und nicht nur das: Das Paar verkündete auch die Schwangerschaft der Sängerin. Der wachsende Babybauch war in Christin Starks eng anliegendem weißen Kleid kaum zu übersehen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" schwärmt Matthias Reim nun, dass das Baby "ein absolutes Wunschkind" werde. Lange habe das Paar im Kalender nach einem passenden Zeitpunkt im Tourneeplan gesucht. "Bis wir irgendwann gesagt haben, ist doch egal, wenn es kommt, dann kommt es."

Wie er von der Schwangerschaft erfahren habe? Christin Stark habe "vorher bestimmt 30 Schwangerschaftsstreifen durchgeballert, um wirklich sicher zu sein". Die Tests seien immer positiv ausgefallen. "Dann hat sie mir ein Bier hingestellt und gesagt: 'Du wirst Papa!' Wir haben danach die ganze Nacht gefeiert", erzählt der 63-Jährige. Für den Sänger ist es bereits der siebte Nachwuchs. Er hat sechs Kinder mit fünf verschiedenen Frauen.

Heimliche Hochzeit im Corona-Lockdown

Matthias Reim verrät auch Details zu seiner heimlichen Hochzeit im vergangenen Jahr. Denn neben der Baby-News bestätigten die beiden Florian Silbereisen auch, dass sie geheiratet haben. "Es war ein wunderschöner Frühlingstag", erzählt Christin Stark der "Bild am Sonntag". "Matthias hat mich im weiß geschmückten Garten gefragt, ob ich seine Frau werden will, und ich fragte ihn, ob er mein Mann werden will. Natürlich haben wir beide mit 'Ja' geantwortet."

Wenig später fand auch die Trauung auf dem Standesamt statt. Die Familien wussten längere Zeit nichts von der Eheschließung: "Wir haben erst viel später unseren Familien von der Hochzeit erzählt. Alle haben sich mit uns gefreut. Mit Christin will ich bis an mein Lebensende zusammenbleiben", betont Reim.