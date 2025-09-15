Ehefrau bietet Einblick: Bruce Willis junge Töchter finden Trost in seinen alten Filmen

Die jungen Töchter des an Demenz erkrankten Bruce Willis "lieben" frühere Filme des Hollywoodstars, wie jetzt Ehefrau Emma Heming Willis enthüllt hat.
Bruce Willis' (70) Ehefrau Emma Heming Willis (47) hat in den vergangenen Wochen schon oft über ihre neue Lebenssituation an der Seite ihres an Demenz erkrankten Gatten gesprochen. Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches "Eine ganz besondere Reise: Mut, Hoffnung und innere Stärke bei der Pflege von demenzkranken Angehörigen finden" enthüllte das ehemalige Model etwa, dass Bruce Willis nicht mehr Zuhause lebt. Jetzt gewährte Heming Willis gegenüber "The Times" einen herzergreifenden neuen Blick in ihr Familienleben.