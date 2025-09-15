Ehefrau bietet Einblick: Bruce Willis junge Töchter finden Trost in seinen alten Filmen

Bruce Willis' (70) Ehefrau Emma Heming Willis (47) hat in den vergangenen Wochen schon oft über ihre neue Lebenssituation an der Seite ihres an Demenz erkrankten Gatten gesprochen. Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches "Eine ganz besondere Reise: Mut, Hoffnung und innere Stärke bei der Pflege von demenzkranken Angehörigen finden" enthüllte das ehemalige Model etwa, dass Bruce Willis nicht mehr Zuhause lebt. Jetzt gewährte Heming Willis gegenüber "The Times" einen herzergreifenden neuen Blick in ihr Familienleben.

Alte Filme spenden Töchtern Trost Demnach würden Mabel (13) und Evelyn (11), die beiden jüngsten Töchter von Bruce Willis aus der Ehe mit Emma Heming Willis, es "lieben", alte Filme ihres Vaters zu sehen, die vor der Zeit seiner Erkrankung entstanden sind. Evelyn favorisiere dabei den 2006 erschienenen Animationsfilm "Ab durch die Hecke", in der Bruce Willis im englischen Original Waschbär Richie seine markante Stimme leiht.

Tochter Mabel indes "schwärmt" für Wes Andersons (56) verträumtes Meisterwerk "Moonrise Kingdom" aus dem Jahr 2012. Ihr Vater Bruce Willis spielt hier einen Polizisten, der die Suche nach zwei weggelaufenen Kindern leitet.

"Es ist wirklich schwer, sich die alten Filme anzusehen", sagt Ehefrau Heming Willis. Manchmal betrachte sie alte Fotos und Videos auf den Smartphones der Familie und denke sich: "Ach, ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Bruce diese Krankheit hat. Ich kann nicht glauben, was diese Krankheit ihm angetan hat."

Bruce Willis lebt nicht mehr bei seiner Familie

Schon vor rund zwei Wochen hatte Emma Heming Willis gegenüber dem "People"-Magazin beschrieben, wie sehr der Auszug ihres Mannes der Familie geholfen habe. Der Hollywoodstar lebt jetzt in einem einstöckigen Haus ganz in der Nähe. Dort wird er rund um die Uhr gepflegt und findet die Stille, die er braucht.

"Wir haben zwei kleine Kinder, und es war einfach wichtig, dass sie ein Zuhause hatten, das ihre Bedürfnisse unterstützte, und dass Bruce einen Ort bekommen konnte, der seinen Bedürfnissen entspricht", erklärte sie. Die Mädchen können wieder Freunde einladen und Übernachtungspartys feiern, "ohne auf Zehenspitzen herumschleichen zu müssen".

Neben den beiden gemeinsamen Töchtern mit Emma Heming Willis ist Bruce Willis auch Vater von drei erwachsenen Töchtern - Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31) - aus seiner Ehe mit Schauspielerin Demi Moore (62).

Anfang 2023 hatte Willis' Familie öffentlich gemacht, dass bei ihm eine frontotemporale Demenz festgestellt worden war. Rund ein Jahr zuvor wurde bekannt gegeben, dass Bruce Willis aufgrund einer Aphasie, einer Sprachstörung, seine Karriere beendet.