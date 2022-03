1 Oliver Pocher im Publikum am Samstagabend in der Westfalenhalle in Dortmund Foto: dpa/Revierfoto

Zum Schlagabtausch ist es am Samstagabend nicht nur im Ring der Westfalenhalle in Dortmund gekommen, wo der Boxer Felix Sturm seinem Kontrahenten Istvan Szili unterlag.

Auch jenseits des Boxrings kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Es kursiert ein Video im Netz, das zeigt, wie ein Mann dem Comedian Oliver Pocher, der im Publikum saß, eine schallende Backpfeife verpasst. Pocher springt daraufhin auf und sucht Schutz bei einem Ordner. Was steckt dahinter?

Bei dem Angreifer handelt es sich offenbar um einen Bochumer Rapper, der auf den Namen Fat Comedy hört. Oliver Pochers Ehefrau Amira Pocher machte ihn am Sonntagmorgen für die Attacke verantwortlich und nannte ihn auf Instagram einen „arbeitslosen, halbstarken Möchtegern-Rapper“. Die Wucht der Backpfeife beschreib sie mit dem Wort„ordentlich“.

Instagram-Account des mutmaßlichen Angreifers deaktiviert

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll sich Fat Comedy bereits auf Instagram zu dem Vorfall geäußert und eine Absichtserklärung abgegeben haben. „Weil du so ein unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, Liebe Grüße Omar“, zitiert „Bild“ aus dem mittlerweile deaktivierten Instagram-Account.

Nach Informationen der dpa ermittelt inzwischen auch die Polizei. Am Samstagabend um 23.48 Uhr sei die Polizei von dem Vorfall verständigt worden, „wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann demnach am Sonntag. Die verschiedenen Videos zu dem Vorfall würden als Beweis gesichert.