George Clooney gilt als einer der charmantesten Männer Hollywoods. Doch zu Hause läuft das anders: Seine achtjährigen Zwillinge machen sich auf Italienisch über ihn lustig - und der Schauspieler versteht kein Wort.
George Clooney (64) mag einer der größten Filmstars der Welt sein - doch in den eigenen vier Wänden hat der 64-Jährige offenbar nicht viel zu melden. Seine Zwillinge Ella und Alexander (8), die er gemeinsam mit Ehefrau Amal (47) hat, haben eine besondere Methode gefunden, ihren berühmten Vater aufzuziehen: Sie lästern einfach auf Italienisch über ihn.