Ehe mit Schauspielkollegin Nicole Brydon Bloom: Justin Theroux: Schauspieler schwärmt von Ehe mit Nicole

Justin Theroux (53) hat sich zu seiner Ehe mit Schauspielkollegin Nicole Brydon Bloom (31) geäußert. Im März hatten mehrere US-Medien über eine mögliche Hochzeit berichtet, nachdem das Promi-Portal "TMZ" Fotos veröffentlicht hatte, die die beiden in eleganter Kleidung tanzend und einander umarmend am Strand zeigen. Kurz darauf bestätigten Theroux und Bloom ihre Eheschließung mit Instagram-Posts. Wie sehr der Schauspieler das Eheleben seither genossen hat, verrät er nun selbst.

Justin Theroux schwärmt von seiner Ehe

Während eines Events von "E! News" betont Theroux jetzt: "Wir stehen noch am Anfang unserer Ehe." Das Paar scheint sich noch in seiner Honeymoon-Phase zu befinden, wie aus dem Gespräch weiter hervorgeht. "Es ist erst etwas mehr als ein Monat vergangen, also genießen wir es einfach", so Theroux.

Das Ehepaar hält seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus

Dass sich Theroux zu seiner Beziehung öffentlich äußert, ist sehr selten. "Ich möchte, dass alle meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes stattfinden, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich eine Beziehung in der Öffentlichkeit hatte, macht es viel mehr Spaß, keine Beziehung mehr in der Öffentlichkeit zu haben", sagte der Schauspieler bereits im Mai 2023 im Interview mit "Esquire".

Die ersten Liebesgerüchte um Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom kamen im Februar 2023 auf, als die beiden gemeinsam bei einem Netflix-Event gesichtet wurden. Im August desselben Jahres wurden sie dann küssend bei einem Date fotografiert. Ihr offizielles Pärchen-Debüt gaben die Schauspieler schließlich bei der Oscarverleihung im März 2024.

Für Theroux ist es bereits die zweite Ehe: Von 2015 bis 2018 war er mit "Friends"-Star Jennifer Aniston (56) verheiratet.