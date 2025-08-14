Ehe mit Heidi Klum: Tom Kaulitz ist genervt von Toyboy-Schlagzeilen

"Warum darf man das denn immer noch machen?": Im Podcast mit Bruder Bill ärgert sich Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz über Schlagzeilen, die den Altersunterschied zu Ehefrau Heidi Klum thematisieren und ihn als "Toyboy" abstempeln.

Vor wenigen Tagen feierten Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) ihren sechsten Hochzeitstag. Das Model und der Musiker beweisen stets auf ihrem Instagram-Account oder in seiner Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" wie glücklich und verliebt sie sind. Dennoch scheint ihre Ehe immer noch belächelt zu werden, deutet der Musiker der Band Tokio Hotel in der aktuellen Podcast-Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" an.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz ärgert er sich über eine Schlagzeile der britischen Zeitung "Daily Mail". Er zitiert den Titel eines Artikels anlässlich ihres Hochzeitstages, den das Medium am 3. August publizierte: "Heidi Klum zeigt sich von ihrer frechen Seite, während sie mit ihrem Toyboy-Ehemann Tom Kaulitz einen wichtigen Meilenstein feiert". Die englische Bezeichnung "Boy Toy" ist hierzulande als Toyboy ein Begriff und ist das moderne Wort für Lustknabe.

"Das ist doch eine Frechheit"

"Wir feiern unseren sechsten Hochzeitstag. Da ist doch dieses Toyboy ein Widerspruch in sich, weil das würde man höchstens sagen, wenn man einen Fling (dt. Flirt, Anm. der Red.) mit irgendjemandem hat", echauffiert sich Kaulitz. Sein Bruder Bill gibt ihm recht: "Das ist doch eine Frechheit. Das sagt man doch nicht."

Tom Kaulitz fragt sich, warum heutzutage das Alter überhaupt noch thematisiert werden muss: "Warum darf man das denn immer noch so machen?", hinterfragt er die Diskriminierung durch "Ageshaming". Sein Bruder ergänzt: "Das ist mittlerweile wieder en vogue. Da macht sich irgendwie keiner was draus. (...) Wenn man sich einen jüngeren Mann oder eine jüngere Frau nimmt, das wird immer belächelt."

Überhaupt findet Tom Kaulitz die ganze Diskussion allmählich unnötig: "Den Altersunterschied werde ich ja nie aufholen, der wird immer gleich bleiben. (...) Das ist doch lächerlich, oder?"

Im Mai vor sieben Jahren machten Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Liebe auf dem roten Teppich in Cannes öffentlich. 2019 gaben sich die Entertainerin und der Musiker auf einer Jacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort. Für sie ist es die dritte Ehe. Mit Ex-Mann Seal (62) hat sie die Kinder Henry (19), Johan (18) und Lou (15). Zudem adoptierte Seal Klums Tochter Leni (21), die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt.