Ehe mit Heidi Klum: Tom Kaulitz ist genervt von Toyboy-Schlagzeilen

"Warum darf man das denn immer noch machen?": Im Podcast mit Bruder Bill ärgert sich Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz über Schlagzeilen, die den Altersunterschied zu Ehefrau Heidi Klum thematisieren und ihn als "Toyboy" abstempeln.
Vor wenigen Tagen feierten Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) ihren sechsten Hochzeitstag. Das Model und der Musiker beweisen stets auf ihrem Instagram-Account oder in seiner Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" wie glücklich und verliebt sie sind. Dennoch scheint ihre Ehe immer noch belächelt zu werden, deutet der Musiker der Band Tokio Hotel in der aktuellen Podcast-Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" an.