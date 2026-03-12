Ehe mit Diego Rivera im Fokus: Netflix-Dokuserie über Frida Kahlo kommt

Netflix widmet sich in einer neuen Dokuserie der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo. Im Mittelpunkt stehen ihr Leben, ihre Kunst und die leidenschaftliche, aber turbulente Ehe mit Maler Diego Rivera.
Netflix arbeitet an einer Dokuserie über die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954). "Deadline" zufolge widme sie sich Kahlos Ehe mit dem Maler Diego Rivera (1886-1957). Die bislang unbetitelte Serie soll zeigen, wie Liebe, Affären und das künstlerische Schaffen des Paares vom politischen und gesellschaftlichen Zeitgeist geprägt waren. Als Vorlage dient der Roman "Das Leben ist ein Fest: Ein Frida-Kahlo-Roman" der französischen Autorin Claire Berest.