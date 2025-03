Ehe ist ein Lottogewinn: Tom Kaulitz: Liebesleben mit Ehefrau Heidi Klum wird immer besser

In der Ehe von Tom Kaulitz und Heidi Klum läuft alles rund - auch im Bett, wie der Musiker jetzt ausgeplaudert hat. "Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum das mit meiner Frau auch sofort klar war. Weil wir sexuell so gevibed haben", betont der Tokio-Hotel-Star.

Wer den gemeinsamen Podcast der Kaulitz-Zwillinge kennt, weiß, dass Tom und Bill (35) vor kaum einem persönlichen Thema zurückschrecken. In der aktuellen Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde es nun besonders intim. Die Brüder unterhielten sich offen über ihr Liebesleben - wobei Tom ins Schwärmen über den Sex mit seiner Ehefrau Heidi Klum (51) geriet.

Mit Heidi Klum hat es im Bett sofort "gevibed"

"Ich habe den besten Sex, den ich jemals in meinem Leben hatte, mit meiner Frau", verriet der Tokio-Hotel-Gitarrist seinem Bruder. "Weil man sich eben so gut kennt. Auch über die Jahre hinweg - das wird immer besser", führte er aus. Das Paar wisse genau, was es sich voneinander wünsche und könne darauf eingehen. Das Geheimnis guter Intimität liege darin, "wenn man leicht ist und sich keinen Kopf macht, oder man richtig verliebt ist in den anderen und wirklich alles an dieser Person toll findet."

Die besondere Chemie zwischen ihm und dem Model sei aber auch von Anfang an spürbar gewesen. "Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum das mit meiner Frau auch sofort klar war. Weil wir sexuell so gevibed haben, auch sofort. Und das passiert im Leben nicht sehr oft", betonte der 35-Jährige. Die passende sexuelle Komponente sei für ihn in der Beziehung "ein Riesen-Punkt". Für Bill ist es ein "Lottogewinn", wenn man auf allen Ebenen so gut zueinander passt wie sein Bruder und dessen Ehefrau.

Prominenz als Liebes-Hindernis

Im Gegensatz zu seinem glücklich liierten Zwilling hatte Bill dieses Glück nämlich noch nicht und muss sich mit den Herausforderungen des Dating-Lebens als Prominenter herumschlagen. Er habe "viele One Night Stands", werde von diesen aber auch oft enttäuscht - richtig guten Sex habe er nach eigener Aussagen sehr selten. "Ganz viele fühlen sich total unter Druck gesetzt, viele haben auch Angst. [...] Die denken dann: 'Oh mein Gott, jetzt hab ich Bill Kaulitz hier liegen.' Das hab ich jetzt ganz oft schon gehört", berichtete er von seinen eingeschüchterten Bekanntschaften.

Trotz seiner Bekanntheit sei er jedoch selbst "aufgeregt" und habe "genauso Unsicherheiten wie andere Leute", versicherte Bill. Tom konnte nach den Schilderungen seines Bruders nur feststellen: "Wenn ich das jetzt so höre - ich beneide dich da ja gar nicht drum."

Tom Kaulitz und Heidi Klum sind seit 2019 verheiratet. Nach der Verlobung an Heiligabend 2018 gaben sie sich sechs Monate später auf einer Luxusyacht vor Capri das Jawort. Seitdem zeigt sich das Paar regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit und auf Social Media.