Erol Sander scheint aktuell auf Wolke sieben zu schweben. Auf Instagram veröffentlichte er ein Pärchenbild, das ihn offenbar mit seiner neuen Freundin zeigt.









Erol Sander (54) hat offenbar eine neue Frau an seiner Seite. Der Schauspieler veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er zusammen mit einer Frau in die Ferne blickt. Lediglich mit einem Herz-Emoji kommentierte er den Schnappschuss. Zudem verlinkte der 54-Jährige ihr Profil und verriet damit den Namen seiner neuen Flamme: Rebecca.

Gemeinsam bei "Alles was zählt"?

Rebecca Oeh, so ihr angegebener Name bei Instagram, ist laut ihrem Profil Künstlerin. Auf ihrer Webseite bezeichnet sie sich als Maskenbildnerin, Hairstylistin und Make-up-Artist. Unter anderem für die TV-Produktionen wie "Alles was zählt" sowie "Unter uns" soll sie schon gearbeitet haben. Da hat sie etwas mit dem Schauspieler gemeinsam: Erol Sander ist schließlich seit Mai 2022 wieder bei "Alles was zählt" zu sehen. Zuvor hatte er 2021 in der RTL-Serie einige Auftritte als Frank Giese.

Im vergangenen Sommer wurde das Ehe-Aus von Sander und seiner Frau Caroline Goddet bekannt. Im Jahr 2000 fand die Hochzeit des Paares statt, zwei gemeinsame Söhne gingen aus der Beziehung hervor. Die beiden waren bereits 2017 für kurze Zeit getrennt, gaben aber ihrer Liebe nochmal eine Chance. Doch am Ende gingen sie getrennte Wege.