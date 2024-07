Ehe-Drama in Hollywood: Ben Affleck kauft Villa in Los Angeles - ohne Jennifer Lopez

Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte über ein baldiges Ehe-Aus bei Ben Affleck und Jennifer Lopez. Nun soll sich der Schauspieler eine eigene Villa in Los Angeles zugelegt haben.

Bereits seit Wochen spitzen sich die Krisengerüchte um die Ehe von Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (51) und die Sängerin Jennifer Lopez (55) immer weiter zu. Erste Vermutungen, dass die Beziehung der beiden Stars kurz vor ihrem Ende stehen könnte, kamen im Mai dieses Jahres auf, nachdem das unter dem Kosenamen "Bennifer" bekannte Promipaar über Monate nicht mehr zusammen gesehen worden war.

Wie das Magazin "People" Mitte Juni berichtete, soll Affleck während einer Abwesenheit seiner Ehefrau seine persönlichen Habseligkeiten aus der zuvor gemeinsam bewohnten Villa in Beverly Hills ausgeräumt haben und sich als vorläufige Bleibe eine Mietwohnung in Brentwood, einem exklusiven Stadtteil von Los Angeles, gesucht haben. Wenig später wurde bekannt, dass das Paar das erst im Mai 2023 bezogene Anwesen in Beverly Hills zum Verkauf angeboten habe.

Weitere Indizien für eine mögliche baldige Trennung ergaben sich aus der Tatsache, dass Affleck und Lopez ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli getrennt voneinander verbrachten. Auch auf Jennifer Lopez' Party zu ihrem 55. Geburtstag am 24. Juli ließ sich ihr Gatte offensichtlich nicht blicken.

Luxus-Villa in Pacific Palisades für 20,5 Millionen Euro

Wie das US-Magazin "TMZ" am 27. Juli berichtete, scheint Ben Affleck die bisher improvisierte räumliche Trennung von seiner Frau nun in endgültigere Bahnen zu überführen. Wie das Blatt "aus Immobilienkreisen" erfahren haben will, soll der Schauspieler kurz vor dem Abschluss eines Hauskaufs im Nobelviertel Pacific Palisades stehen. Den Angaben des Insiders zufolge soll Afflecks neue Single-Residenz rund 20,5 Millionen Dollar (ca. 19 Millionen Euro) kosten und neben fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern auch über Arbeitszimmer, einen Medienraum und ein Gästehaus verfügen.

Ob mit Ben Afflecks Immobilien-Kauf auch das "Ende seiner Ehe mit Jennifer Lopez besiegelt" ist, wie "TMZ" prognostiziert, bleibt abzuwarten.