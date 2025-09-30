Ehe-Aus offiziell: Nicole Kidman soll die Scheidung eingereicht haben

Nicole Kidman soll laut US-Medien die Scheidung von Keith Urban eingereicht haben. Die Nachricht kommt nur einen Tag, nachdem die Trennung des Paares nach 19 Ehejahren publik wurde.

Das endgültige Aus einer Hollywood-Ehe: Nicole Kidman (58) soll offiziell die Scheidung von Country-Star Keith Urban (57) beantragt haben. Das berichtet das US-Magazin "People", nur einen Tag nachdem die Trennung des prominenten Paares bekannt geworden war. "TMZ" hatte die Nachricht zuerst vermeldet. Vertreter beider Stars äußerten sich bisher nicht zu den Scheidungsplänen.

Die Zeichen standen auf Trennung Ein Insider hatte bereits zuvor dem "People"-Magazin verraten, dass Kidman "die Trennung nicht wollte" und bis zuletzt "gekämpft habe, um die Ehe zu retten". Die Schauspielerin fand in dieser schweren Phase Rückhalt bei ihrer Familie. "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung und die gesamte Kidman-Familie hat sich zusammengefunden, um einander zu unterstützen", so die Quelle.

Eine zweite Quelle hatte dem Magazin nach Bekanntwerden der Trennung mitgeteilt, dass diese "wirklich kein Geheimnis" gewesen sei. Die Stars hätten "schon seit einiger Zeit getrennt gelebt". Menschen aus Urbans engerem Umfeld hätten das Gefühl gehabt, "dass die Trennung irgendwie unvermeidlich war".

Dennoch überraschte der Zeitpunkt: Nur drei Monate zuvor hatte Kidman den 19. Hochzeitstag des Paares mit einem emotionalen Instagram-Post gefeiert. Sie veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie eng umschlungen mit ihrem Ehemann zeigte. "Alles Liebe zum Jahrestag, Baby", schrieb sie dazu.

Die beiden Stars hatten im Juni 2006 geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamen Lebens folgt nun wohl der juristische Schlussstrich. Für Kidman ist es die zweite gescheiterte Ehe. Die Schauspielerin war von 1990 bis 2001 mit Tom Cruise (63) verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30). Anfang 2005 lernte sie Musiker Keith Urban kennen.