Ehe-Aus offiziell: Nicole Kidman soll die Scheidung eingereicht haben

Nicole Kidman soll laut US-Medien die Scheidung von Keith Urban eingereicht haben. Die Nachricht kommt nur einen Tag, nachdem die Trennung des Paares nach 19 Ehejahren publik wurde.
Das endgültige Aus einer Hollywood-Ehe: Nicole Kidman (58) soll offiziell die Scheidung von Country-Star Keith Urban (57) beantragt haben. Das berichtet das US-Magazin "People", nur einen Tag nachdem die Trennung des prominenten Paares bekannt geworden war. "TMZ" hatte die Nachricht zuerst vermeldet. Vertreter beider Stars äußerten sich bisher nicht zu den Scheidungsplänen.