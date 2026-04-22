Patrice und Daniel Aminati sind seit vergangenem September getrennt. Im Zuge ihres öffentlichen Konflikts schildert die krebskranke Influencerin jetzt, woran ihre Ehre scheiterte.
Patrice Aminati (30) hat sich erneut zu der Trennung von Noch-Ehemann Daniel Aminati (52) geäußert. Im Dezember 2025 machte die an schwarzem Hautkrebs erkrankte Influencerin öffentlich, dass sie sich bereits im September von dem Moderator getrennt hatte. Jetzt schilderte sie im Interview mit RTL konkrete Eheprobleme. "Ich werfe ja nicht einfach eine Ehe hin", sagte sie. "Wenn eine Frau mit einem kleinen Kind, die schwer krank ist, sich trennt, dann ist das wirklich eine ernsthafte, reiflich überlegte Entscheidung."