Ehe-Aus bei Jochen Schropp?: Er ist weder in einer Partnerschaft noch Single

Moderator Jochen Schropp hat in seinem Podcast über seinen Ehemann Norman gesprochen, mit dem er derzeit nicht so zusammen sei, "wie wir vielleicht zusammen sein sollten".

Jochen Schropp (46) hat sich offen zu Problemen in seiner Ehe mit Partner Norman geäußert. In seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" mit Anja Rützel (52) geht er auf die Hintergründe ein. Die beiden besprechen die gezeigten Hochzeiten in der Datingshow "Love Is Blind UK", die bei ihm "ganz viel ausgelöst" hätten, wie der Moderator erklärt.

"Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt erzähle oder nicht, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen", erklärt Schropp weiter. Der Grund: Eine Freundin aus Kalifornien habe sich bei ihm gemeldet und gefragt, ob alles okay bei ihm sei. "Sie hätte das Gefühl, wenn sie sich mein Instagram anguckt, dass ich gerade durch eine für mich schwierige Zeit gehe. Das kann ich im Moment nicht mehr sagen, mir geht es gut, aber Norman und ich, man hat uns im Moment vielleicht nicht mehr so oft zusammen gesehen", bestätigt der Moderator. "Das liegt einerseits daran, dass Norman im Moment in Amerika arbeitet für seinen Job, aber wir sind halt im Moment auch nicht mehr so zusammen, wie wir vielleicht zusammen sein sollten."

Jochen Schropp: "Ich vermisse ihn einfach"

Das heiße nicht, dass es nicht wieder passieren könne, "aber im Moment ist es einfach so. Das war nicht unbedingt meine Entscheidung, ich bin aber sicherlich genauso daran beteiligt wie er." Deshalb gehe ihm die TV-Show "total nah, weil ich natürlich ganz oft an unsere Hochzeit denke und auch daran denke, was für ein tolles Team wir sind."

Er habe hier und da im Podcast bereits von einer "schwierigen Zeit" gesprochen. "Das ist jetzt alles auch schon ein paar Monate her, aber ich habe das Gefühl, irgendwann muss ich es ja mal sagen, weil Leute mich auch darauf ansprechen. Wir sind sehr gut miteinander, wir wissen, was wir für eine Verbindung haben und wie viel Liebe wir füreinander haben, aber wir sind im Moment halt nicht als Paar unterwegs." Er fühle sich weder in einer Partnerschaft noch als Single. "Ich kann nur sagen, ich vermisse ihn einfach."

Mitte März 2022 hatten Jochen Schropp und sein Partner Norman standesamtlich geheiratet. Der 46-Jährige postete auf Instagram ein Hochzeitsbild, das die beiden frisch Vermählten überglücklich und mit Luftballons - zweimal ein Bräutigam und drei rosa Herzen - vor einem Standesamt in Berlin zeigte. Im April darauf gaben sie sich bei einer Zeremonie in Südafrika ein zweites Mal das Jawort.