Ehe-Aus bei Jochen Schropp?: Er ist weder in einer Partnerschaft noch Single

Jochen Schropp (46) hat sich offen zu Problemen in seiner Ehe mit Partner Norman geäußert. In seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" mit Anja Rützel (52) geht er auf die Hintergründe ein. Die beiden besprechen die gezeigten Hochzeiten in der Datingshow "Love Is Blind UK", die bei ihm "ganz viel ausgelöst" hätten, wie der Moderator erklärt.