Ein 34-Jähriger hat laut Polizei mit einem Luftgewehr aus einer Wohnung geschossen und dabei eine 25-jährige Passantin verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eglosheim - Wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei in Ludwigsburg gegen einen 34-jährigen Mann.

Der 34-Jährige gab nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr aus einer Wohnung in Eglosheim im Kreis Ludwigsburg heraus mehrere Schüsse mit einem Luftgewehr ab. Dabei wurde eine 25-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Die Frau war im Rosenackerweg in Richtung der Frankfurter Straße unterwegs, als sie ein Schussgeräusch wahrnahm und von einem Projektil am Hals getroffen wurde. Im Anschluss soll noch ein zweiter Schuss abgegeben worden sein.

Sofort verständigte Polizeibeamte konnten vor Ort eine Wohnung ermitteln, aus der der Schuss hätte abgegeben werden können. Dort trafen sie den 34-Jährigen an und beschlagnahmten die mutmaßliche Tatwaffe. Als Besitzer der Waffe muss sich auch ein Verwandter des 34-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er ist nicht im Besitz der erforderlichen Waffenbesitzkarte.