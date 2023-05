Anzeichen für eine steigende Impfquote in der Pflege in Stuttgart

1 Eine Pflegekraft wird gegen Corona geimpft. Die Träger der Altenheime hoffen, dass dies auch die noch Ungeimpften zum größten Teil noch tun werden. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Stadt rechnet mit etwa 4000 Personen in Gesundheitsberufen in Stuttgart, die nicht geimpft sind. Wie groß der Anteil Mitte März sein wird, lässt sich kaum sagen. Es gibt bei einigen Pflegeheimträgern aber Hinweise, dass die Impfbereitschaft bei ungeimpften Beschäftigten merklich wächst.









Stuttgart - Beim Gesundheitsamt und beim Ordnungsamt der Stadt bereitet man sich auf die Umsetzung der Impfpflicht in den Gesundheits- und PflegeberufenMitte März vor. Man geht derzeit von 4000 bis 4200 Personen aus, die in diesen Berufen arbeiten, aber nicht geimpft sind, sagt Stefan Ehehalt, der Leiter des Gesundheitsamts. Die grobe Rechnung: Etwa acht Prozent der Einwohner Stuttgarts arbeiteten in einem dieser Berufe, das seien etwa 33 000 Personen, davon wiederum seien etwa zwölf bis dreizehn Prozent nicht immunisiert, erklärt der Amtsleiter.