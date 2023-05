Im ganzen Vereinigten Königreich dürfte es dieser Tage wahrscheinlich niemanden geben, der beschäftigter ist als Edward Fitzalan-Howard. Als 18. Duke of Norfolk ist er praktisch der Zeremonienmeister der britischen Monarchie – und damit verantwortlich für ein Großevent, das es seit 70 Jahren nicht mehr gab: Die Krönung.

Der Duke of Norfolk ist der am höchsten rangierende britische Herzog, der nicht zur königlichen Familie gehört. Seit 1672 sind die Herzöge von Norfolk als „Earl Marshal of England“ für die Organisation der großen Zeremonien des Königshauses zuständig: Krönung, Beerdigung eines Monarchen und „State Opening of Parliament“, die Eröffnung des Parlaments.

Fitzalan-Howard ist seit 2002 der 18. Duke of Norfolk. Als solcher organisierte der 66-Jährige im vergangenen Jahr die Trauerfeier für die verstorbene Queen Elizabeth II. Als oberster Zeremonienmeister ist Fitzalan-Howard offenbar immer unter Strom: Vergangenes Jahr wurde er dabei erwischt, wie er mit seinem Auto eine rote Ampel überfuhr – mit dem Handy am Ohr.Sechs Monate musste der Duke daraufhin seinen Führerschein abgeben. Das hatte er noch versucht, zu verhindern - mit der Begründung, er brauche seinen Lappen für die Organisation der Krönung.