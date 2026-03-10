Eduard-Pfeiffer-Platz in Stuttgart: Projektstopp in S-Ost gefordert – „Eine Art Beruhigungspille für die Kritiker“

Die Umgestaltung des Eduard-Pfeiffer-Platzes in Stuttgart-Ost ist umstritten. Nun dürfte es früher als gedacht zu der Entscheidung kommen, ob das Projekt überhaupt umgesetzt wird.
Über die umstrittene Umgestaltung des Eduard-Pfeiffer-Platzes in Stuttgart-Ost wird nun wohl doch schneller entschieden als zunächst absehbar. Sah es bis vor Kurzem noch so aus, als würde ein Planungsbeirat aus Gegnern und Befürwortern eingesetzt, um Frieden in die Siedlung Ostheim zu bringen, wollen zwei Fraktionen aus dem Gemeinderat das Projekt nun stoppen.