Eduard Löwen: Ex-Bundesliga-Star trauert um seine Ehefrau

Ilona Löwen, die Ehefrau des deutschen Fußballprofis Eduard Löwen, ist am Montag, dem 9. März 2026, nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs verstorben. Das teilte Löwens aktueller Verein St. Louis City SC in einer offiziellen Mitteilung auf der Plattform X mit. Ilona Löwen wurde nur 29 Jahre alt.