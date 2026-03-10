Eduard Löwen: Ex-Bundesliga-Star trauert um seine Ehefrau

Traurige Nachricht aus den USA: Ilona Löwen, Ehefrau des deutschen Ex-Bundesliga-Profis Eduard Löwen, ist nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs verstorben. Sie wurde nur 29 Jahre alt. Das gab sein aktueller Verein St. Louis City SC bekannt.

Ilona Löwen, die Ehefrau des deutschen Fußballprofis Eduard Löwen, ist am Montag, dem 9. März 2026, nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs verstorben. Das teilte Löwens aktueller Verein St. Louis City SC in einer offiziellen Mitteilung auf der Plattform X mit. Ilona Löwen wurde nur 29 Jahre alt.

Der Klub schrieb in seinem Statement: "Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs ist Ilona Löwen heute Morgen, am 9. März 2026, verstorben. Wir trauern gemeinsam mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die City-Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihren Gebeten zu begleiten. Ilona war ein wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen."

Pastor der Familie richtet bewegende Worte aus

St. Louis City SC veröffentlichte zudem eine Botschaft von Marc Sikma, dem Pastor der Familie Löwen. Dieser schrieb: "Edu und Ilona haben ihr Leben auf den Glauben an Christus aufgebaut, und es tröstet uns zu wissen, dass Ilonas Leiden vorbei ist und sie nun in der ewigen Gegenwart ihres Erlösers ist."

Eduard Löwen hatte die Erkrankung seiner Frau vor rund zwei Jahren selbst öffentlich gemacht - ein mutiger Schritt, der damals weltweit für Aufsehen sorgte. Bei einer Pressekonferenz erklärte er damals offen: "Meine Frau hat ernsthafte gesundheitliche Probleme. Es wurde immer schlimmer und musste operiert werden. Dabei kam heraus, dass meine Frau Krebs hat."

Bundesliga-Profi mit langer Station beim 1. FC Nürnberg

Der 29-jährige Mittelfeldspieler, der im deutschen Fußball unter anderem für Hertha BSC, den FC Augsburg, den VfL Bochum und den 1. FC Nürnberg aktiv war - insgesamt bestritt er 78 Bundesligaspiele -, steht seit 2022 beim MLS-Klub St. Louis City SC unter Vertrag. Damit teilt er die Liga mit Weltstars wie Lionel Messi (38) und Thomas Müller (36). Beim 1. FC Nürnberg lief Löwen zwischen 2016 und 2019 in 65 Pflichtspielen auf und erzielte acht Tore - darunter auch im Aufstiegsjahr in die Bundesliga unter Trainer Michael Köllner (56). Auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft absolvierte Löwen Länderspiele.