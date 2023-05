1 Ein Haufen Arbeit: Christian Seybold legt einen historischen Eiskeller frei, der mitten in einem von ihm gepachteten terrassierten Weinberg liegt. Foto: privat

Steillagenweinbau ist ein Kulturgut besonderer Klasse. Es zu stärken, bedarf vieler Anstrengungen. Und manchmal auch unkonventioneller Initiativen – wie der Freilegung eines historischen Eiskellers.









Kreis Ludwigsburg - Es ist nicht so, dass der Winzer Christian Seybold nicht genug zu tun hätte. Trotzdem hat er im Herbst ein aufwendiges Projekt in Angriff genommen: Er legt einen historischen Eiskeller, der mitten in einem von ihm gepachteten, terrassierten Weinberg in Lauffen am Neckar liegt, wieder frei. „Aus welcher Zeit er genau stammt, wissen wir noch gar nicht“, sagt Seybold. Er liege schon dem Heimatverein und dem Stadtarchivar damit in den Ohren. Im Zweiten Weltkrieg war der Keller ein Schutzbunker, doch viel früher schon, so Seybold, habe der Keller – ein gemauerter Vorraum und dahinter ein aus dem Muschelkalkfelsen gehauener Lagerraum – dazu gedient, ganzjährig Eis zur Verfügung zu haben. „Es ist faszinierend zu sehen, was unsere Vorfahren für technische Meisterleistungen vollbracht haben“, findet Seybold.