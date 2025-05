Edin Hasanovic und Wolfram Koch: Sterben für Beginner: Tragikomödie mit Tatort-Stars

Schauspieler Edin Hasanovic (33) spielt in der Tragikomödie "Sterben für Beginner" den Musikmanager Eric, der als Bestatter eine neue Berufung findet. Die Geschichte, die auf dem Sachbuch-Bestseller "The End: Das Buch vom Tod" von Eric Wrede basiert, hat den "Edins Neo Night"-Moderator und künftigen Frankfurter "Tatort"-Ermittler emotional tief berührt, wie er in einem Interview verriet.

"Ich lag in der Badewanne und habe gedacht, ich lese die ersten 20, 30 Seiten, wie ich das immer mache. Und dann entscheide ich, ob ich das weiterlese oder ob das nichts ist", erzählt Hasanovic dem ZDF von seiner ersten Begegnung mit dem Drehbuch. "Da habe ich aber gemerkt, ups, jetzt fließen Tränen. Und ich habe geheult, und ich habe vergessen, dass es ein Drehbuch ist. Und ich war so reingezogen in dieser Geschichte, dass ich dem Regisseur Christian Klandt, mit dem ich schon mal 2008 arbeiten durfte, sofort zugesagt habe."

Darum geht's in "Sterben für Beginner"

Eric steht vor der Herausforderung, sich von seinem besten Freund Alex (Max Hubacher) zu verabschieden, der unheilbar krank ist. In seiner Unsicherheit über den Abschied bewirbt er sich kurzerhand bei einem Bestatter. Zusammen mit Alex' hochschwangerer Freundin Karla (Svenja Jung) navigiert Eric durch die schwierige Zeit, während ein Streit über die Bestattungsorte zwischen Alex' Eltern - Birgit (Steffi Kühnert) und Paul (Wolfram Koch) - und Karla entbrennt.

Erics eigene Frustration über seinen gescheiterten Job als Musikmanager erschwert die Situation, doch als Bestatter zwischen den Konflikten stehend, muss er eine Lösung finden. Unterstützt von seinem strengen Chef Volker Mutz (Peter Kurth), der auf Ordnung pocht, entdeckt Eric schließlich einen unkonventionellen und liebevollen Weg, den Abschied von Alex zu gestalten...

Zwei Frankfurter "Tatort"-Ermittler

Neben Hasanovic, Hubacher, Kurth und Jung sind weitere bekannte Gesichter in der Tragikomödie zu sehen, darunter eben auch Wolfram Koch. Der in Paris geborene Schauspieler ermittelte ab 2015 als Kriminalhauptkommissar Paul Brix gemeinsam mit Margarita Broich als Hauptkommissarin Anna Janneke in Frankfurt am Main. Der letzte Fall des Teams wurde am 29. September 2024 ausgestrahlt.

Im Juni 2024 wurden Melika Foroutan und Edin Hasanovic als Nachfolger bekannt gegeben. Wann ihr erster Frankfurt-Krimi ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Der Tod ist nicht nur traurig

Der Film "Sterben für Beginner" dürfte die Zuschauerinnen und Zuschauer berühren, glaubt Hasanovic. "Bei den Festivals, auf denen wir vor allem Publikumspreise gewonnen haben, hatte ich die Gelegenheit, mich mit den Menschen vor Ort über den Film zu unterhalten", berichtet er. "Da waren so viele verschiedene Gefühle und Gedanken, die mitgenommen wurden, dass ich mich einfach wahnsinnig darauf freue zu hören, was die Zuschauer und Zuschauerinnen aus dem Film für sich rausziehen. So viel sei gesagt: Kalt gelassen hat es niemanden."

"Sterben für Beginner" wird am Montag, den 5. Mai 2025, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.