Mit einem alten Foto und einem persönlichen Text hat Edin Hasanović an seinen Vater erinnert, der im Bosnienkrieg ums Leben kam. Der "Tatort"-Schauspieler war damals gerade zwei Monate alt. Gleichzeitig richtete er auch einen Appell an andere Väter.

Edin Hasanović (34) war erst zwei Monate alt, als sein Vater im Alter von nur 26 Jahren Opfer des Bosnienkrieges wurde. Seine Mutter floh wenige Monate später mit ihm nach Deutschland. Am Sonntag erinnerte der Schauspieler, der im Frankfurter "Tatort"-Team als Kommissar Hamza Kulina zu sehen ist, an seinen Vater. Auf seinem Instagram-Account schrieb er Worte, die kaum jemanden unberührt lassen dürften.

"Mein lieber Papa, mein Babo" In seinem Posting richtet sich Hasanović direkt an seinen Vater und schildert das Unvorstellbare: "Mein lieber Papa, mein Babo, heute vor 34 Jahren, hast du den letzten Abend mit mir verbracht, wahrscheinlich mit der Gewissheit, dass es der letzte gemeinsame wird. Morgen schon wirst du mit nur 26 Jahren für immer aus meinem Leben verschwinden. 2 Monate lang durftest du mich nur kennenlernen. Sie werden dich mitnehmen, mit deinen Brüdern und anderen Männern auf LKWs zusammenpferchen und irgendwann irgendwie töten."

Wann und wo sein Vater ums Leben kam, ist bis heute nicht bekannt. Auch seine sterblichen Überreste wurden der Familie nie übergeben. Hasanović schreibt dazu: "Ich werde auch 34 Jahre später nicht wissen, ob ich das, was von dir übrig ist, je beerdigen werden kann." Dennoch gebe er die Hoffnung nicht auf, "dass ich eines Tages den Anruf bekomme, weil sie etwas, egal wie viel es ist, von dir gefunden haben, sodass du deine letzte Ruhe in Würde finden kannst".

Eine Lücke, die bis heute bleibt

Der Schauspieler beschreibt, wie er ohne Vaterfigur aufgewachsen ist und was das bis heute bedeutet: "Du hast gefehlt. Du fehlst bis heute. Heute ist dein Sohn erwachsen. Ich bin ein Mann geworden, ohne jemals einen Mann in meinem Leben als Vorbild gehabt zu haben." Er glaube zwar, dass er es ganz gut gemacht habe, aber es sei hart gewesen. "Und bis heute muss ich damit klarkommen, dass du für immer nur eine Fantasie bleiben wirst."

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen richtet er einen Appell an alle Väter, viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. "Du bist ein Geschenk, was ich nie bekommen hab. Sei da, weil ich die Anwesenheit schmerzlich vermisse. Tu mit deinen Kindern das, was ich nie tun konnte. Gib ihnen eine Umarmung, die ich nie spüren werde. Sei stolz und froh Zeit mit deinem Kind zu verbringen, die ich bis heute nur in meinen Träumen habe." Weiter ermuntert er dazu: "Sei ein Vater, den ich mir immer gewünscht habe, mir der Hass anderer aber genommen hat. Du hast die Wahl. Mein Vater hatte sie nicht."