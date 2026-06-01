Mit einem alten Foto und einem persönlichen Text hat Edin Hasanović an seinen Vater erinnert, der im Bosnienkrieg ums Leben kam. Der "Tatort"-Schauspieler war damals gerade zwei Monate alt. Gleichzeitig richtete er auch einen Appell an andere Väter.
Edin Hasanović (34) war erst zwei Monate alt, als sein Vater im Alter von nur 26 Jahren Opfer des Bosnienkrieges wurde. Seine Mutter floh wenige Monate später mit ihm nach Deutschland. Am Sonntag erinnerte der Schauspieler, der im Frankfurter "Tatort"-Team als Kommissar Hamza Kulina zu sehen ist, an seinen Vater. Auf seinem Instagram-Account schrieb er Worte, die kaum jemanden unberührt lassen dürften.