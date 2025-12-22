Edelmetalle: Was den Goldpreis 2025 beflügelt hat - und was daraus folgt

Gold bleibt gefragt: Zentralbanken setzen neue Maßstäbe, Anleger suchen Sicherheit - doch was macht das Edelmetall so besonders und wie reagieren Minen und Verbraucher auf die Preisexplosion?
Pforzheim - Der Goldpreis hat in diesem Jahr einen Rekord nach dem anderen gebrochen. In der Spitze am 20. Oktober kostete eine Feinunze (rund 31 Gramm) 4.356,50 US-Dollar. Doch was sind die Einflussfaktoren, warum ist Gold gerade in Deutschland ein so großes Thema und welche Entwicklung ist im neuen Jahr zu erwarten?