1 Gold gilt als sicherer Hafen Foto: Sven Hoppe/dpa

In unsicheren Zeiten ist Gold als Geldanlage beliebt. Hinzu kommen sinkende Zinsen, die etwa Anleihen weniger lohnend machen.











Link kopiert



London - Die Rekordjagd am Goldmarkt hat sich mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA fortgesetzt. Am Morgen stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 2.589,64 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung am Montag ein Rekordhoch bei 2.334,80 Euro je Unze.