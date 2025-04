1 Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Foto: Uli Deck/dpa

Die Rally beim Goldpreis geht ungebremst weiter. Zu groß ist die Unsicherheit durch die Zollpolitik von US-Präsident Trump.











London - Befeuert von Sorgen über die Folgen der aggressiven US-Zollpolitik, hat Gold seine Rekordrally am Dienstag fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im frühen Handel an der Börse in London um knapp 0,8 Prozent bis auf fast 3.148 US-Dollar. Am Montag war der Goldpreis erstmals über die Marke von 3.100 Dollar geklettert.