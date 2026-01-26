Edelmetalle: Teuer wie nie – Goldpreis übertrifft Marke von 5.000 Dollar

Für viele Menschen zählen Schmuck, Münzen oder kleine Barren aus Gold zur Geldanlage. Und der Wert steigt und steigt. Das hat viel mit Politik zu tun.
London - Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 5.000 Dollar geknackt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte an der Metallbörse in London im frühen Handel um bis zu zwei Prozent auf 5.093 US-Dollar (4296 Euro) und war damit so hoch wie noch nie. Zu den stärksten Treibern zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA.