Edelmetalle: Gold kostet erstmals mehr als 4.400 US-Dollar

1 Der Goldpreis ist auf mehr als 4.400 US-Dollar gestiegen. Foto: Mark Baker/AP/dpa

Gold erreicht kurz vor Jahresende ein neues Rekordhoch. Auch Silber legt deutlich zu und verzeichnet den höchsten Jahresgewinn unter den Edelmetallen.











London - Der Goldpreis ist am Montag im frühen Handel zum ersten Mal seit Oktober auf ein Rekordhoch geklettert. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel um bis zu eineinhalb Prozent auf etwas mehr als 4.403 US-Dollar. Dies ist der erste Rekord seit Oktober, als der Goldpreis in einer wochenlang anhaltenden Rally bis auf etwas mehr als 4.380 Dollar gestiegen war, bevor er in den Wochen zeitweise wieder unter die Marke von 4.000 Dollar zurückgefallen war.