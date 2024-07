Edelmetall: Deutsche Börse: Goldbestand von Anlegern sinkt deutlich

1 Die Goldbestände von Anlegern bei der Deutschen Börse sinken - trotz steigender Kurse für das Edelmetall. Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Goldpreis hat inmitten der vielen globalen Krisen stark angezogen. Viele Investoren aber haben sich von dem Edelmetall getrennt und die jüngste Gold-Rallye teils verpasst, zeigen neue Daten.











Frankfurt/Main - Die Goldbestände von Anlegerinnen und Anlegern bei der Deutschen Börse sinken weiter deutlich. Zum 30. Juni des laufenden Jahres lagerten 175,5 Tonnen des Edelmetalls in den Tresoren des Unternehmens in Frankfurt, wie die Deutsche Börse mitteilt. Das waren 23,2 Tonnen weniger als zu Jahresbeginn (198,7 Tonnen). Über fünf Jahre betrachtet sei der Bestand um 18,8 Tonnen gesunken, während der Goldpreis pro Gramm in Euro insgesamt um 75 Prozent gestiegen ist, erklärt die Deutsche Börse weiter.