Wachsende wirtschaftliche Ängste und gesellschaftliche Spaltung bremsen laut einer Studie die Produktivität. Welche Rolle Arbeitgeber für das Vertrauen spielen.
Köln/Frankfurt am Main - Die deutsche Wirtschaft steht nicht nur vor großen strukturellen Herausforderungen, sondern muss auch mit einer tiefgreifenden Vertrauenskrise in der Bevölkerung klarkommen. Der Zukunftspessimismus werde zunehmend zu einer Bremse für Produktivität und Transformation. Das geht aus aktuellen "Edelman Trust Barometer 2026" hervor.