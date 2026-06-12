Edeka in Leinfelden: Dating im Supermarkt - So funktioniert der pinkfarbene Flirtkorb

Pinkfarbene Flirtkörbe stehen neuerdings im Edeka-Markt in Leinfelden zur Auswahl. Was passiert, wenn man mit diesem Korb einkaufen geht?
Tinder, Bumble, ElitePartner, Parship, C-Date: heute gibt es viele Möglichkeiten und viele verschiedene Anbieter im Online-Dating. Zumindest an Optionen, jemanden online kennen zu lernen, mangelt es nicht. Aber was ist, wenn man gar nicht an Online-Dating interessiert ist, sondern eher nach Wegen sucht, jemanden im realen Leben kennen zu lernen - zum Beispiel beim Einkaufen?