Edeka in Leinfelden: Dating im Supermarkt - So funktioniert der pinkfarbene Flirtkorb

Pinkfarbene Flirtkörbe stehen neuerdings im Edeka-Markt in Leinfelden zur Auswahl. Was passiert, wenn man mit diesem Korb einkaufen geht?

Tinder, Bumble, ElitePartner, Parship, C-Date: heute gibt es viele Möglichkeiten und viele verschiedene Anbieter im Online-Dating. Zumindest an Optionen, jemanden online kennen zu lernen, mangelt es nicht. Aber was ist, wenn man gar nicht an Online-Dating interessiert ist, sondern eher nach Wegen sucht, jemanden im realen Leben kennen zu lernen - zum Beispiel beim Einkaufen?

Im Edeka-Frischecenter Leinfelden gibt es dazu jetzt eine neue Möglichkeit, nämlich die Flirtkörbe. Neben den normalen schwarzen Einkaufskörben, die man verwenden kann, um seinen Einkauf bei Edeka zu machen, gibt es jetzt auch pinkfarbene Flirtkörbe mit dem Herz-Motiv darauf. Wählt man einen solchen aus, signalisiert man: Ich möchte gerne angesprochen werden, und bin offen für Begegnungen.

„Ich habe sofort zu meinem Mann gesagt: Die müssen wir haben“, erzählt Tania Bauer, die gemeinsam mit ihrem Mann Willi seit Oktober 2024 den Edeka-Markt in Leinfelden an der Hohenheimer Straße führt. „Das ist etwas Modernes und Cooles, das wollen wir hier machen.“

„Wir haben uns auch bei Edeka kennen gelernt, das ist zwar schon eine Weile her“, ergänzt Willi Bauer und lacht, „heute gibt es überall nur noch Online-Dating. Mit den Flirtkörben geht das Kennenlernen auch ohne Datingplattform.“

Flirtkörbe bei Edeka: „Es kann ja nichts schiefgehen“

Bisher werden die Flirtkörbe gut angenommen. „Ich hab schon ein paarmal junge Leute gesehen, die die pinken Körbe in der Hand hatten und sich angeschaut haben“, erzählt Tania Bauer. Manchmal komme es auch vor, dass ältere Leute gar nicht mitbekommen, welche besondere Bedeutung die pinkfarbenen Körbe haben, und ganz unbedarft einen solchen aussuchen. „Da gehe ich dann manchmal hin und sage: Guten Tag, sind Sie in Kennenlernlaune?“, erzählt Tania Bauer und lacht.

Dass sich zwei Menschen wirklich über die Flirtkörbe kennengelernt haben, haben die beiden zwar noch nicht mitbekommen - aber so lang gibt es die Körbe ja auch noch nicht im Geschäft. Auch weitere Pläne haben die Bauers, sie wollen Dating-Abende mit den Flirtkörben veranstalten, also etwa ab 18 Uhr, Sekt, Häppchen, Einkaufen mit dem pinkfarbenen Korb - und jemand Gleichgesinnten finden. „Wir denken, der Trend geht wieder hin zum normalen Kennenlernen“, sagt Willi Bauer, „und warum nicht beim Einkaufen?“

Flirtkörbe bei Edeka in Leinfelden - abgebildet ein pinkfarbener Flirtkorb. Wer damit einkaufen geht, signalisiert: Ich kann angesprochen werden. Foto: Rebecca Anna Fritzsche

„Man kann einfach mutig sein und sich trauen - es kann ja nichts schiefgehen“, betont Tania Bauer: „Wenn ich nicht angesprochen werde oder selbst niemanden ansprechen möchte, mache ich einfach meinen Einkauf wie sonst auch.“

Die Bauer führen noch drei weitere Edeka-Märkte auf den Fildern, in Leinfelden am Neuen Markt und in Stuttgart in Sillenbuch und Riedenberg. Die Flirtkörbe sind aber noch dem großen Frischemarkt an der Hohenheimer Straße vorbehalten. „Hier haben wir viel Platz dafür“, sagt Tania Bauer, schließt aber auch nicht aus, dass die Flirtkörbe auch in den anderen Bauer-Märkten Einzug halten.