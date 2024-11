Edeka, Aldi und Co. witzeln über Dubai Schokolade

Schokolade wird mit Pistazien und „Engelshaar“ gefüllt – und alle rasten aus. Die sogenannte Dubai Schokolade erlebt derzeit eine schier irrwitzigen Hype. Angefangen hat das ganze auf TikTok und Instagram, wo auch sonst? Dort finden sich inzwischen Millionen Videos zu dem Thema: vom Test bis zur Anleitung, wie man die Schoki selbst herstellt. Das Netz ist verrückt nach der gefüllten Leckerei, und Firmen sowie findige Geschäftsleute wittern das einfache Geld.

Lindt verkauft in dieser Woche in Stuttgart eine limitierte Edition. Der Andrang dürfte riesig sein. Die Bild-Zeitung berichtet über einen Rechtsstreit zwischen mehreren Parteien, die beim deutschen Patent- und Markenamt Marken rund um die Dubai Schokolade eingetragen haben.

Edeka, Aldi und weitere witzeln über Dubai Schokolade

Bei dem ganzen Hype, ist der Spott auch nicht weit. Selbst große Supermärkte, die die Schokolade teils selbst in den Regalen liegen haben, kommentieren die Dubai Schokolade mit einem Augenzwinkern. Edeka preist in einem Posting auf Instagram eine Mortadella – wie die Schokolade mit Pistazien – als „Dubai Wurst“ an. „Wer die Dubai Schokolade satt hat, sollte also mal im Kühlregal vorbei schauen“, empfiehlt der Handelsriese.

Dasselbe Produkt empfiehlt auch Aldi Nord. Das Versprechen des Discounters: Man müsse dafür nicht extra vor der Filliale campen. Für die Schokolade haben das Fans offenbar schon auf sich genommen.

Vermutlich nicht im Handel zu haben sein, wird diese „Limited Edition“ des Durstlöschers.

Auch die Afri-Cola mit Goldstaub und einer Pistazie, die das Unternehmen auf Instagram bewirbt, dürfte sich eher nicht durchsetzen. Dass es sich dabei um einen Scherz handelt, zeigt auch der Hinweis unter dem Foto: „… und einer unserer Mitarbeiter war schon mal in Dubai.“

Die Pizzamarke Gustavo Gusto ist seit jeher für ihr Marketing bekannt. Einen ihrer Teigfladen zeigt das Unternehmen auf Instagram. Überschrieben mit: „Dubai-Schokolade mit Pizza-Geschmack. Und mit Pizza-Optik. (Und ohne Schokolade.)“

