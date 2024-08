Wenn Sie schnell handeln, können Sie den Edding-Fleck möglicherweise durch sofortiges Waschen mit Wasser und Seife reduzieren. Der Hersteller Edding empfiehlt, den Fleck sofort mit Wasser und Seife zu behandeln und das Kleidungsstück bei der höchsten temperaturverträglichen Einstellung zu waschen, idealerweise bei 60 bis 95 Grad. Durch die Hitze und die mechanische Bewegung in der Waschmaschine lösen sich die Pigmente, bevor sie zu tief ins Gewebe eindringen.

2. Gallseife oder Kernseife:

Wenn der Fleck nach der ersten Wäsche nicht vollständig verschwunden ist, wiederholen Sie den Vorgang mit Gallseife oder Kernseife. Tragen Sie die Seife direkt auf den Fleck auf, lassen Sie sie einige Minuten einwirken, und spülen Sie den Stoff anschließend aus. Prüfen Sie jedoch immer die Farbfestigkeit an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden.

3. Reinigungsalkohol:

Bei besonders hartnäckigen Edding-Flecken, die weder durch die Waschmaschine noch durch Seife beseitigt werden können, ist Reinigungsalkohol eine effektive Lösung. Der Alkohol löst die in Permanent-Markern enthaltenen Harze, die für die Hartnäckigkeit der Flecken verantwortlich sind. Tragen Sie den Alkohol vorsichtig mit einem Wattepad oder Tuch auf den Fleck auf und tupfen Sie, bis der Fleck zu verblassen beginnt. Es ist wichtig, diese Methode an einer unauffälligen Stelle des Kleidungsstücks zu testen, um sicherzustellen, dass der Stoff nicht beschädigt wird. Anschließend sollte das Kleidungsstück wie gewohnt in der Waschmaschine gewaschen werden, um alle Rückstände zu entfernen.

Fazit:

Edding-Flecken aus Kleidung zu entfernen, kann eine Herausforderung sein, besonders aufgrund der widerstandsfähigen Harze in Permanent-Markern. Mit der richtigen Vorgehensweise, beginnend mit schnellen Maßnahmen wie Wasser und Seife, lassen sich die meisten Flecken effektiv behandeln. Bei hartnäckigen Verschmutzungen bieten Gallseife und Reinigungsalkohol zusätzliche, wirksame Lösungen, um Ihre Kleidung wieder fleckenfrei zu machen.

