Eddie Murphy verrät: Arbeit an Shrek-Spin-off zum Esel startet bald

1 Eddie Murphy mit Gattin Paige Butcher bei der Premiere seines neuen Films "The Pickup". Foto: SIPA USA

Die Arbeiten an "Shrek 5" laufen auf Hochtouren - und schon jetzt ist klar: Danach soll es direkt mit einem Spin-off weitergehen. Eddie Murphy gibt nun ein Update zum geplanten Ableger rund um den von ihm gesprochenen Fanliebling Esel.











Aktuell steht Eddie Murphy (64) noch in der Sprecherkabine, um "Shrek 5" aufzunehmen. Wie in den vier bisherigen Filmen um den grünen Oger leiht der Komiker wieder Shreks Sidekick Esel seine Stimme. Doch dabei bleibt es nicht. Wie Murphy gegenüber "Screenrant" verrät, startet schon bald die Arbeit an einem eigenen Film um den tierischen Fanliebling. "Wir beginnen im September", so der "Beverly Hills Cop"-Star. Vor gut einem Jahr hatte Eddie Murphy erstmals ausgeplaudert, dass Esel einen Ableger bekommen wird.