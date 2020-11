1 Eddie Hassell soll Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Foto: dpa/George Frey

Im US-Staat Texas ist nach dem gewaltsamen Tod von US-Schauspieler Eddie Hassell ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Los Angeles - Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod von US-Schauspieler Eddie Hassell ist ein 18-jähriger Tatverdächtiger im US-Staat Texas festgenommen worden. Die Ermittler gingen davon aus, dass Hassell Opfer eines Raubüberfalls geworden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 30-Jährige war am Sonntagmorgen in der Ortschaft Grand Prairie mit Schussverletzungen aufgefunden worden. Im Krankenhaus wurde er für tot erklärt.

Hassell war unter anderem in dem Film „The Kids Are All Right“ zu sehen, der 2011 für vier Oscars nominiert war. Die Hauptrollen spielten Julianne Moore und Mark Ruffalo. Er hatte auch eine kleine Rolle in Roland Emmerichs Katastrophenfilm „2012“ und wirkte in Fernsehserien wie „Surface“ und „Devious Maids – Schmutzige Geheimnisse“ mit.