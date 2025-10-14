Ed Sheeran speist mit Harry und Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Aufenthalt in New York City offenbar für ein Treffen mit Sänger Ed Sheeran genutzt. Zusammen wurden sie vor dem Soho House gesichtet - einem Lieblingsort von Harry und Meghan.

Promi-Dinner in New York City: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich offenbar mit Ed Sheeran (34) zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Das "People"-Magazin veröffentlichte Fotos, auf denen das Paar und der Popsänger das dortige Soho House verlassen. Im Lokal "Platzhirsch" in Stuttgart hatte Ed Sheeran diesen Sommer hingegen eine schwäbische Platte verputzt und offensichtlich Geschmack an deftigen deutschen Gerichten gefunden.

In New York entschied sich Meghan indes für ein trägerloses Kleid, zu dem sie schlichte Heels in Schwarz trug. Ihre Haare stylte sie zu einem Dutt, durch den ihre Hängeohrringe zum Vorschein kamen. Harry zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug, einem weißen Hemd und schwarzen Schuhen. Popstar Ed Sheeran wurde in einem schwarzen Shirt und einer Camouflage-Hose abgelichtet.

Gemeinsame Auftritte von Prinz Harry und Ed Sheeran

Das Dinner fand an einem für Meghan und Harry bedeutungsvollen Ort statt: 2016 hatten sie in einer Londoner Location des Soho House ihr erstes sowie ihr zweites Date. Seitdem bleibt das Paar der exklusiven Klubkette treu: Bei späteren Besuchen in verschiedenen Städten wählten Meghan und Harry immer wieder Soho-House-Standorte für private Treffen - so auch am vergangenen Freitag bei einem Lunch mit Serena Williams.

Prinz Harry und der Sänger kennen sich bereits seit einigen Jahren. 2019 traten sie etwa gemeinsam in einem Video der Kampagne "Heads Together" auf, die sich für mentale Gesundheit einsetzt und die von der Royal Foundation ins Leben gerufen wurde. 2021 überraschten sie bei einer Gartenparty die Gewinner der WellChild Awards.

Der Anlass für Harry und Meghans New-York-Reise

Harry und Meghan zog es jetzt unter anderem wegen der Project Healthy Minds Gala nach New York City. Dort erhielten sie den "Humanitarians of the Year Award". In einer Ansprache verdeutlichten sie die Herausforderungen, vor denen Eltern in der digitalen Ära stehen. Prinz Harry betonte zudem, wie wichtig es sei, Kinder im Netz zu schützen.

Meghan teilte auf Social Media auch private Einblicke in ihren Aufenthalt in der Metropole. In einem Instagram-Clip zeigte sie unter anderem Szenen vom gemeinsamen Essen - darunter Pizza und Sushi - sowie Aufnahmen von sich und Ehemann Harry auf dem roten Teppich.

Abseits des Blitzlichtgewitters ging es offenbar weniger glamourös zu: In einer weiteren Szene präsentierte sie ihre Reisegarderobe, während Harry im Hintergrund in einer grauen Jogginghose und passendem Sweatshirt zu sehen war. (spot)