Ed Sheeran speist mit Harry und Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren Aufenthalt in New York City offenbar für ein Treffen mit Sänger Ed Sheeran genutzt. Zusammen wurden sie vor dem Soho House gesichtet - einem Lieblingsort von Harry und Meghan.
Promi-Dinner in New York City: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich offenbar mit Ed Sheeran (34) zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Das "People"-Magazin veröffentlichte Fotos, auf denen das Paar und der Popsänger das dortige Soho House verlassen. Im Lokal "Platzhirsch" in Stuttgart hatte Ed Sheeran diesen Sommer hingegen eine schwäbische Platte verputzt und offensichtlich Geschmack an deftigen deutschen Gerichten gefunden.