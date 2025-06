Ed Sheeran in Stuttgart: So wars bei Ed Sheerans Überraschungskonzert vor der Oper

Der Sänger Ed Sheeran ist zwischen seinen beiden Konzerten in Stuttgart spontan am Sonntagvormittag in schönster Kulisse, vor der Oper im Schlossgarten, aufgetreten. Um kurz nach elf Uhr sprang der irische Künstler gewohnt lässig und ganz normal aus einem Van – und steuerte das vor der Oper aufgebaute Klavier an. Die Treppen vor der Oper hatten sich zu dem Zeitpunkt schon gefüllt.

Der „schrecklich nette Mr. Sheeran“ in Stuttgart. Foto: Lichtgut

Als Ed Sheeran unter Begleitung eines Pianisten dann mit „You’re glowing, you colour and fracture the light“ seinen neuen Hit „Sapphire“ anstimmte, blieben noch einmal mehr Menschen stehen, die an diesem Vormittag durch den Schlossgarten spazierten. Nach und nach beginnt die Menge zu klatschen, Ed Sheeran ermuntert sie, mit ihm gemeinsam zu singen.

Lesen Sie auch

Im Anschluss singt er „Perfect“ von seinem dritten Album „÷“. Nach und nach bleiben immer mehr Menschen stehen, darunter auch Radfahrer, die die Menschentraube neugierig gemacht hat. Das Publikum klatscht – und stimmt schließlich mit ein, als er mit „Baby, I’m dancin’ in the dark with you between my arms“ zum Refrain ansetzt.

Freude bei Superfans – und denen, die Ed Sheeran sonst weniger hören

Die Überraschung in der Stuttgarter Innenstadt ist dem Künstler damit mehr als gelungen. Die 28-jährige Melanie aus Berlin, die für das Konzert am Samstag angereist ist, freut sich jedenfalls, ihren Lieblingssänger noch einmal gesehen zu haben. „Ich fand es so schön gestern Abend“, schwärmt sie. „Echt beeindruckend, wie lange er gespielt hat, gerade auch bei der Hitze.“ Besonders gefallen hat ihr, dass er die Setlist spontan über den Haufen geworfen hat und doch andere Lieder gespielt hat – wie etwa „I See Fire“ aus dem Soundtrack der „Hobbit“-Filme.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert in der MHP Arena So gut war die erste Show von Ed Sheeran in Stuttgart Ed Sheeran hat am Samstagabend beim ersten seiner zwei Konzerte in Stuttgart 60 000 Fans begeistert: Bilder, Setlist und Kritik von der Show des netten Superstars von nebenan.

Und auch Damian, 28 Jahre aus Stuttgart, ist überzeugt. „Ich bin eigentlich kein Fan, höre ihn sonst eher nicht so viel“, sagt er nach dem Spontankonzert. „Aber dass er da so nah und so nahbar auftritt, war schon irre cool.“

Sheeran mit dem Musiker Emilio Piano vor der Stuttgarter Oper. Foto: Lichtgut

Nach seinem spontanen Auftritt im Schlossgarten ging es für Ed Sheeran zum Mittagessen in den Platzhirsch – bevor er heute Abend noch einmal in der ausverkauften MHP-Arena spielt. Auf die Frage, was er gegessen hat, sagte er nur: „Etwas Deutsches.“