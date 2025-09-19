Ed Sheeran wieder Spitzenreiter der deutschen Charts

Ed Sheeran und die Erfolgsgeschichte mit den deutschen Fans geht weiter. Sein neues Album "Play" hat sich Platz eins im Album-Ranking gesichert. Damit besiegte er die Band Tweny One Pilots, die mit "Breach" auf Platz zwei landeten.

Das neue Album "Play" von Ed Sheeran hat die Spitzenposition in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von der GfK Entertainment, ergattert. Damit ist das die sechste Platte vom britischen Singer-Songwriter, die Platz eins im Album-Ranking erreichte. Des Weiteren platzierten sich drei Songs im Single-Ranking: "Sapphire" (16), "Azizam" (20) und "Camera" (neu auf 54).

Twenty One Pilots mit ihrem Album "Breach" mussten sich Sheeran geschlagen geben. Sie nehmen Platz zwei ein. Die Top 5 begrüßt zwei weitere Newcomer. Zu ihnen gehören die Deathcore-Band Lorna Shore ("I Feel The Everblack Festering Within Me", 4) und Heinz Rudolf Kunze ("Angebot und Nachfrage", 5).

"KPop Demon Hunters" weiterhin auf Erfolgsspur

Der Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat nicht an Beliebtheit verloren und festigte den dritten Platz in den Album-Charts. Der Sommerhit "Golden" aus dem Film ist im Single-Ranking immer noch Spitzenreiter.

Rapper Pashanim ist der beste Neuzugang der Woche. Sein Song "Erstersommerohnedich" sicherte ihm die Silbermedaille. Unheiligs Comeback ist nicht von Erfolg gekrönt. Ihr Song "Wunderschön" erreichte nur Platz 51 im Single-Ranking.