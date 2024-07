Ed Sheeran bis Spike Lee: Diese Stars jubeln von der Olympia-Tribüne

Die aktuell stattfindenden Olympischen Sommerspiele in Paris bleiben ihrem Ruf als Promi-Magnet treu. Auch am Montag (29. Juli) wurden neben zahlreichen sportlichen Höchstleistungen wieder namhafte Stars auf der Tribüne gesichtet. Etwa Großbritanniens Darling Ed Sheeran (33), der sich im schlichten weißen T-Shirt nebst schwarzen Shorts gewohnt bodenständig eingefunden hatte. Sheeran, dem 2012 die Ehre zuteilgeworden war, bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London aufzutreten, verfolgte das Kunstturn-Finale der Männer.

Aus den USA war derweil Multi-Milliardär Bill Gates (68) angereist, der sich wie Sheeran als Gymnastik-Fan entpuppte. Für den Microsoft-Mitgründer sind die Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr auch aus privaten Gründen höchst interessant - sein Schwiegersohn Nayel Nassar (33), der Ehemann von Gates' ältester Tochter Jennifer (28), tritt für sein Heimatland Ägypten beim Springreiten an.

Lesen Sie auch

Giganten des Tennissports fanden sich am Montag auf und neben dem Platz ein. Beim klaren Sieg von Novak Djokovic (37) über Rafael Nadal (38) wurde auf der Tribüne Serena Williams (42) gesichtet, die in ihrer beispiellosen Karriere selbst vier Goldmedaillen gewinnen konnte - eine im Einzel, drei weitere an der Seite ihrer Schwester Venus (44).

US-Regisseur Spike Lee (67) hat schon am Wochenende inbrünstig auf der Tribüne mitgefiebert - mit gewohnt auffälliger Brille und USA-Trikot war er beim Basketballspiel zwischen Serbien und den Vereinigten Staaten vor Ort gewesen. Einen Auftritt mit viel Meme-Potenzial legte er zudem beim Spiel der US-Wasserballerinnen am Montag hin: Gemeinsam mit US-Rapper Flavor Flav (65) bejubelte er jeden Treffer der US-Amerikanerinnen, die sich aber trotz der frenetischen Unterstützung am Ende dem Team aus Spanien geschlagen geben mussten.

Die bisherigen Starauftritte

Seit dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris am vergangenen Freitag (26. Juli) lohnte es sich immer wieder, einen Blick über das Publikum schweifen zu lassen. Superstar Tom Cruise (62) etwa feuerte bereits am Samstag die Freistil-Staffel der US-Schwimmerinnen an, am Sonntag ging es für ihn weiter zum Kunstturnen. Dort waren auch Oscarpreisträgerin Jessica Chastain (47), die ihre beiden Kinder mitbrachte, sowie Sängerin Ariana Grande (31) neben Bruder Frankie Grande (41) und "Wicked"-Co-Star Cynthia Erivo (37) zu sehen.

Weitere gesichtete Stars aus allen Bereichen der Entertainment-Industrie: "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74), Regisseur Baz Luhrmann (61), Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (61) und die Promipaare John Legend (45) und Chrissy Teigen (38) sowie Nicole Kidman (57) und Keith Urban (56), die auch ihre Kinder Sunday Rose und Faith Margaret mit im Gepäck hatten. Auf Ex-Mann Cruise ist sie Berichten zufolge allerdings (noch) nicht getroffen.