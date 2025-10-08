Die grausamen Verbrechen von Ed Gein erschütterten in den 1950er-Jahren die USA. Sie lieferten zugleich die Vorlage für einige der bekanntesten Filmkiller der Kinogeschichte – von Norman Bates über Leatherface bis Buffalo Bill.
Der Name Ed Gein ist untrennbar mit der Geschichte des Horrorkinos verbunden. Der Mann aus dem US-Bundesstaat Wisconsin wurde in den 1950er-Jahren als „Schlächter von Plainfield“ bekannt. Er raubte Gräber aus, fertigte Masken und Möbelstücke aus Haut und Knochen und ermordete mindestens zwei Frauen.