Die Figur der Adeline Watkins sorgt in der neuen Netflix-Staffel über Ed Gein für Diskussionen. Wir erklären, was historisch belegt ist – und was reine Fiktion bleibt.
Die dritte Staffel der Netflix-Serie „Monster: Die Geschichte von Ed Gein“ schockt mit den grausamen Verbrechen des berüchtigten Leichenschänders. Neben dem Horror sorgt jedoch eine andere Figur für Gesprächsstoff: Adeline Watkins, gespielt von Suzanna Son. In der Serie wird sie als Freundin und mögliche Verlobte des „Schlächters von Plainfield“ inszeniert. Doch wie viel davon ist Realität – und was hat sich Netflix dazugedichtet?