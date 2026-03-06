Laut Eigentümerverband Haus und Grund könnten auch Mieter von den neuen Heizungsplänen profitieren. Dass sieht Stuttgarts Mietervereinschef anders.
Das Eckpunktepapier zum neuen Heizungsgesetz birgt Risiken für Mieterinnen und Mieter – so sagt es der Chef des Stuttgarter Mietervereins, Ralf Brodda. So findet er problematisch, dass Mieter kein Mitspracherecht haben und bei der Art der Heizung von der Entscheidung des Wohnungseigentümers abhängig sind. „Es besteht die Gefahr, dass Vermieter die kurzfristig günstige Variante wählen, die die beste Rendite verspricht. Das ist aber oft nicht die Variante, die den Mietern Kosten erspart und auch gut fürs Klima ist“, bemängelt Brodda.