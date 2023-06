15 Fast wie in Peking: Stammgast Stefan Gramerspacher bekommt von Guifang Fu Peking Ente serviert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Für die fünf olympischen Ringe in Peking ein chinesischer Klassiker, der allerdings Zeit braucht – beim Zubereiten und beim Essen. Die Peking Ente kommt in drei Gängen auf den Tisch. So viel Aufwand betreiben nur ein paar chinesische Restaurants in Stuttgart.









Stuttgart - Guifang Fu hat sich dem Geschmack angepasst und einfach zwei verschiedene Speisekarten geschrieben. In der schwarzen sind Ente süß-sauer, Chop Suey und gebratene Nudeln mit Hühnchen zu finden. „Das ist deutsch-chinesisch“, sagt die Inhaberin des nach ihr benannten Restaurants in Stuttgarts Stadtmitte und lacht. In der roten Speisekarten stehen die authentischen Gerichte. „Nicht jeder Deutsche kann Entenzungen oder Hühnerfüße essen“, zeigt sie Verständnis. Aber mit der Peking Ente sollte ihrer Meinung nach respektvoll umgegangen werden. Das Gericht ist nämlich viel mehr als nur eine knusprige Brust mit Gemüse aus dem Wok: Dafür wird das Tier im Ganzen gebacken und kommt dann in drei Gänge aufgeteilt auf den Tisch.