Echterdinger Teams in der Fußball-Verbandsliga

1 Der Calcio-Trainer Francesco Di Frisco setzt im Tor derzeit auf seine Nummer drei der Hinrunde. Foto: Günter Bergmann

Max Piegsa hütet aktuell das Tor des Tabellendritten, dabei stand er im Winter schon kurz vor einem Vereinswechsel und hatte Calcio einen Ersatz-Wunschkandidaten. Derweil trifft der TV Echterdingen auf das beste Rückrundenteam. Die Vorschau zum 20. Spieltag.











Was hält das Osterwochenende für die Fußball-Verbandsligisten aus Leinfelden-Echterdingen parat? Der 20. Spieltag steht an. Während der sich im Aufwind befindende TV Echterdingen die noch formstärkere TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt, geht es für den Aufstiegsanwärter Calcio in den Kreis Ravensburg – mit einer Besonderheit.