Echte Taube auf der Bühne: Tierschützer kritisieren Sabrina Carpenter für Grammy-Performance

Die Grammys 2026 sind kaum vorbei, da steht Sabrina Carpenter bereits im Kreuzfeuer der Kritik. Der Grund: Eine weiße Taube, die die Sängerin während ihrer Performance auf die Bühne brachte. Die Tierrechtsorganisation PETA findet dafür drastische Worte.
Sabrina Carpenter eröffnete die Grammy-Verleihung 2026 am Sonntagabend in der Crypto.com Arena von Los Angeles mit einer spektakulären Show - und löste damit prompt einen Sturm der Entrüstung aus. Die 26-jährige Sängerin hatte sich für ihren Auftritt ein aufwendiges Flughafen-Setting bauen lassen, komplett mit einem silbernen Flugzeug als Bühnenkulisse. Doch es war nicht die imposante Inszenierung, die im Nachgang für Schlagzeilen sorgte.