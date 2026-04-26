Der 35. Töpfermarkt in Urbach verwandelt den Ort in ein lebendiges Zentrum für Kunsthandwerk. Zwischen Keramik, Unikaten und einem bunten Flohmarkt entdecken Besucher echte Raritäten.
Ein paar kleine Kugeln, eine Handvoll Quadrate und einen birnenförmigen Vogel mit einem Nest voller Eier aus Ton hatte Bela getöpfert – mit etwas Unterstützung seines Vaters. Ob aus dem Dreijährigen, der mit seinen Eltern aus Bad Cannstatt gekommen war, jemals ein Keramiker wird, weiß keiner. Anschauungsunterricht gab es für ihn – und seinen Vater – beim 35. Töpfermarkt in Urbach an den Ständen rund ums Schloss am Wochenende jedenfalls genügend.