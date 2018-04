Echo-Verleihung 2018 „Dieser Moment, wenn dir Campino sagt, wie scheiße du bist“

Von red/dpa 13. April 2018 - 11:19 Uhr

Der Musikpreis Echo ist in der Diskussion wie lange nicht mehr. Das liegt aber vor allem daran, dass der Toten-Hosen-Sänger Campino Kante gezeigt hat gegen grenzverletzende Musiktexte. Im Netz wird darüber intensiv diskutiert.





Berlin - Tote-Hosen-Frontmann Campino hat sich bei der Echo-Verleihung zur hitzigen Debatte um einen als antisemitisch kritisierten Rap-Text geäußert. Provokation sei ein wichtiges Stilmittel, sagte der 55-Jährige am Donnerstag auf der Bühne als er die Auszeichnung für die Kategorie Rock national entgegennahm. Habe Provokation aber eine frauenfeindliche, homophobe, rechtsextreme oder antisemitische Form, sei eine Grenze überschritten. Verbot und Zensur seien jedoch keine Lösung, so der Sänger der Rock-Band in seiner Rede.

Im Zentrum der Kritik steht die Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ der Rapper Farid Bang und Kollegah. „Ich will hier keine Politikdebatte daraus machen“, sagte Kollegah zur Kritik Campinos. Jeder, der über das Thema mit ihm sprechen wolle, könne das bei der After-Show-Party tun, so der Musiker.

Im Netz wird über das Thema weiterhin diskutiert. Kritisiert werden etwa die Echo-Veranstalter dafür, die Rapper Kollegah und Farid Bang eingeladen und ausgezeichnet zu haben.

Hallo Fernsehen.

Ihr seid am Ende. Kollegah und Farid Bang für den #ECHO2018 zu nominieren wird euch die coolen Kids auch nicht mehr bringen.



Stattdessen meine Verachtung für den peinlichen Versuch und die Unterstützung von Judenhass & Frauenfeindlichkeit. #ichguckkeinenECHO— frida hug ° (@friedahug) 12. April 2018

Sturmhauben, Hass und Dummheit. Man kann nur hoffen, dass auch die Fans von @Kollegah und Farid Bang nie die Welt erleben müssen, die ihre Idole zelebrieren. #ECHO2018— Daniel Cremer (@DanielC_BILDde) 12. April 2018

Schändlich! Heute wird in Israel und weltweit #YomHashoah begangen, der Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum. Beim #ECHO2018 sind heute zwei Rapper für einen Preis nominiert, die sich u.a. über Auschwitz-Häftlinge hermachen und z.T. #Antisemitismus verbreiten.— AJC Berlin (@AJCBerlin) 12. April 2018

Kollegah und Farid Bang schicken mit ihrer "Musik" Jugendliche moralisch zurück in die Steinzeit. Sie provozieren Frauenfeindlichkeit und Homophobie. Sie schüren Vorurteile und Hass. Und dafür bekommen sie dann auch noch einen Preis. Unfassbar. #echo2018— Philipp (@philipp_hh_) 12. April 2018

Es kann nicht sein, dass ein Künstler/Lied/Album mit solchen Inhalten in Deutschland einen Preis gewinnt. Und schon gar nicht zur heutigen Zeit! #ichguckECHO #ECHO2018 #Antisemitismus schämt euch @ECHO_Musikpreis— Jenny (@what_a_fluke_) 12. April 2018

Ein #ECHO2018 der Antisemiten auszeichnet darf kein Echo mehr finden. Er hat sich heute selbst abgeschafft.— Richard Feuerbach 🇩🇪 (@Menschaffe) 12. April 2018

Campino bekommt für seinen Redeauftritt viel Zuspruch.

Mein Fazit (als Kölner) zum #ECHO2018 Heute sind wir alle Düsseldorfer #Campino— Daniel Cremer (@DanielC_BILDde) 12. April 2018

Campino macht dem Gangsta Rap ne Ansage. Bin ja nicht immer seiner Meinung, aber hier hat er mal Recht.

Homophoben, Juden u. Frauenverachtenden Mist brauchen wir nicht, Kollega #ECHO2018— Anke (@Anke4you) 12. April 2018

Dieser Moment wenn dir Campino sagt wie Scheiße du bist. #ECHO2018 pic.twitter.com/HQinah6yWN— Maulwolf One (@Maulwolfone) 12. April 2018

Campino ist fast der Einzige der wirklich was sagt wenn er den Mund aufmacht.. DANKE #ECHO2018— Käthe (@kaethe26_06) 12. April 2018

Gutes Statement von Campino bei #ECHO2018 - auch sehr professionelle Reaktion des Moderators spontan die Gegenrede zu ermöglichen - da kam dann leider nur nix.— Lena-Sophie Müller (@LSMueller) 12. April 2018

Das was Campino gesagt hat war heute wahrscheinlich das einzige wirklich vernünftige #ECHO2018— laura - sophie 🖖 (@einestagesvegxs) 12. April 2018

Allerdings sind nicht alle mit Campinos Auftritt einverstanden.

gerade die Toten Hosen sollten mal ganz schön ruhig sein. Deren Texte sind auch nicht immer so himmelblau...Aber gut, Campino als deutscher Bono musste ja wieder den Moralapostel spielen...🙄 #ECHO2018— Chris (@Chris_wants_it) 12. April 2018

Die Auszeichnung für das lächerlichste Statement dieses Jahr geht an Campino. So wie er gezittert hat, ist ihm wahrscheinlich bewusst, was Kollegah nach der Show mit ihm anstellen wird :D #ECHO2018— Marc (@MarcDePeKa) 12. April 2018

#echo2018 was für ein Verein!? Freiwild bekommt einen Echo und niemand sagt was - Kollegah und Farid sind nur nominiert und es werden Reden geschwungen?! #bitchplease— kopfnuesschen (@viktoriamihelic) 12. April 2018

Wie und in welcher Form dürfen Motive aus dem Zusammenhang des Holocaust künstlerisch verwendet werden? Auch darüber diskutieren die Nutzer im Netz.