Fälle von dreistem Bankkarten-Betrug häufen sich derzeit in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen. In Hemmingen und Leonberg-Gebersheim haben Täter zugeschlagen.
Ein Ehepaar aus Hemmingen ist Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Eheleute am Mittwoch gegen 11 Uhr den Anruf einer angeblichen Sicherheitsmitarbeiterin einer Bank erhalten. Es sei eine Zahlungsanweisung in Höhe von 4000 Euro an einen Onlineversand eingegangen. Sie wolle nun von den Kontoinhabern wissen, ob dies rechtmäßig sei.