Sie gaben sich betrügerisch als Bankmitarbeiter aus und brachten so Senioren in mehreren Landkreisen um deren Erspartes. Nun wurden drei Täter am Landgericht Stuttgart verurteilt.
Hohe Haftstrafen hat das Landgericht Stuttgart gegen drei Angeklagte im Alter zwischen 20 und 28 Jahren verhängt, die mit einer neuen Masche – sie gaben sich betrügerisch als Bankmitarbeiter aus – betagte Senioren und Seniorinnen in den Kreisen Ludwigsburg, Böblingen und Rems-Murr um insgesamt rund 45 000 Euro gebracht haben. Den 28-jährigen Hauptangeklagten verurteilte die 3. Große Strafkammer für 23 Taten des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs zu fünf Jahren und sieben Monaten Haft und blieb damit nur drei Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ein 21-Jähriger muss wegen 16 Taten für drei Jahre und elf Monate ins Gefängnis, was dem Antrag seines Verteidigers entsprach. Der dritte, 20 Jahre alte Angeklagte, wurde für fünf Taten – ebenfalls wie von der Staatsanwaltschaft gefordert – zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.